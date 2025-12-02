Israël en guerre : les restes du corps transférés à Israël ne seraient pas ceux d’un otage israélien

Une source israélienne a informé le Jerusalem Post que les restes du corps transférés aujourd’hui par le Hamas à Israël, qui est arrivé au Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv, ne sont « très probablement » pas ceux d’un otage israélien décédé.

Le ministère israélien de la Santé a néanmoins annoncé que le processus d’identification des restes à Abu Kabir est « toujours en cours ».

Il y a quelques heures, un cercueil contenant potentiellement la dépouille d’un otage décédé à Gaza est arrivé au Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv.

Plus tôt cet après-midi, L’armée israélienne avait reçu les restes humains du Comité international de la Croix-Rouge, transmises depuis la bande de Gaza.

Ce matin, le cabinet du premier ministre israélien avait informé qu’Israël se préparait à recevoir de la Croix-Rouge les restes humains d’un otage israélien transférés depuis la bande de Gaza. Le bureau de Benjamin Netanyahu a ajouté que ces restes seront examinés par l’Institut national de médecine légale. Le Hamas avait ensuite confirmé qu’il allait restituer les restes à Israël.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak et le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités