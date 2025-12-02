Israël en guerre : le Hamas confirme qu’il va restituer aujourd’hui le corps d’un otage décédé à Israël

Un responsable du Hamas a confirmé cet après-midi à l’agence de presse londonienne Reuters que le groupe terroriste palestinien remettrait aujourd’hui à Israël la dépouille de l’un des deux otages décédés encore retenus dans la bande de Gaza.

Plus tôt ce matin, le cabinet du premier ministre israélien avait informé qu’Israël se préparait à recevoir de la Croix-Rouge les restes humains d’un otage israélien transférés depuis la bande de Gaza. Le bureau de Benjamin Netanyahu a ajouté que ces restes seront examinés par l’Institut national de médecine légale.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak et le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités