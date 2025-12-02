Deux soldats israéliens blessés lors d’une attaque à l’arme blanche en Judée-Samarie, le terroriste neutralisé

Deux soldats de Tsahal ont été légèrement blessés lors d’une attaque au couteau survenue ce matin près de l’implantation israélienne d’Ateret en Judée-Samarie.

L’incident s’est produit sur la route 465. L’assaillant a poignardé les deux soldats israéliens, tous les deux âgés d’environ 20 ans, lors d’un contrôle de sécurité effectué après une fouille menée suite à son arrestation par les caméras de surveillance d’Ateret. Les deux soldats ont ensuite riposté en éliminant le terroriste.

Les services médicaux d’urgence ont évacué les blessés vers l’hôpital Sheba Tel Hashomer. Le Magen David Adom a indiqué que les deux soldats présentent des blessures superficielles et sont dans un état stable.

L’armée israélienne a annoncé qu’une enquête était en cours et que des renforts avaient été dépêchés sur les lieux.

Hier soir, un attentat terroriste est également survenu au cours de laquelle une soldate israélienne a été légèrement blessée lors d’une attaque à la voiture bélier à un carrefour dans la région d’Hébron.

Eliran COHEN pour Israel Actualités