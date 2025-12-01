Israël en guerre : l’envoyé spécial américain pour la Syrie prévient qu’Israël frappera l’Irak si des milices terroristes cherchent à soutenir le Hezbollah

Selon les informations du média saoudien Al Hadath, l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Thomas Barrack, a averti l’Irak de ne pas s’impliquer dans la guerre d’Israël contre le Hezbollah, déclarant aux responsables irakiens que le pays pourrait faire l’objet de frappes israéliennes si eux ou les milices soutenues par l’Iran intervenaient dans le conflit.

Al Hadath précise que Tom Barrack aurait déclaré aux responsables irakiens que les opérations israéliennes au Liban se poursuivraient jusqu’au désarmement du Hezbollah.

Cet avertissement intervient un mois après que des sources au sein du Commandement Nord de Tsahal, ont indiqué au site israélien Walla, qu’Israël constatait une menace accrue venant d’Irak.

Les sources avaient expliqué au site israélien que l’Iran investi des ressources considérables dans des milices pro-iraniennes et des infrastructures terroristes en Irak, afin que, sur ordre, les terroristes puissent attaquer Israël par voie aérienne et terrestre.

Walla avait aussi indiqué que l’une des milices qui suscite l’inquiétude est Harakat al-Nujaba. Cette milice entretient des liens étroits avec le Hezbollah au Liban et a déjà revendiqué plusieurs tirs de missiles.