Israël en guerre : l’envoyé spécial américain pour la Syrie prévient qu’Israël frappera l’Irak si des milices terroristes cherchent à soutenir le Hezbollah
Selon les informations du média saoudien Al Hadath, l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, Thomas Barrack, a averti l’Irak de ne pas s’impliquer dans la guerre d’Israël contre le Hezbollah, déclarant aux responsables irakiens que le pays pourrait faire l’objet de frappes israéliennes si eux ou les milices soutenues par l’Iran intervenaient dans le conflit.
Al Hadath précise que Tom Barrack aurait déclaré aux responsables irakiens que les opérations israéliennes au Liban se poursuivraient jusqu’au désarmement du Hezbollah.
Cet avertissement intervient un mois après que des sources au sein du Commandement Nord de Tsahal, ont indiqué au site israélien Walla, qu’Israël constatait une menace accrue venant d’Irak.
Les sources avaient expliqué au site israélien que l’Iran investi des ressources considérables dans des milices pro-iraniennes et des infrastructures terroristes en Irak, afin que, sur ordre, les terroristes puissent attaquer Israël par voie aérienne et terrestre.
Ces informations interviennent également alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités