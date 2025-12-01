Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent deux terroristes qui ont tenté de franchir la Ligne jaune dans le nord de Gaza

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi, dans un communiqué, que lors de deux incidents distincts survenus dans le nord de la bande de Gaza, les soldats israéliens ont éliminé deux terroristes alors qu’ils tentaient de franchir la Ligne jaune et d’approcher les troupes stationnées dans la zone.

Tsahal précise qu’immédiatement après leur identification, les forces ont ouvert le feu et ont neutralisé les terroristes afin d’éliminer la menace.

Ces dernières semaines, Tsahal a signalé de nombreux cas de terroristes s’approchant de positions au-delà de la Ligne jaune et étant pris pour cible.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités