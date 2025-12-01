Israël : le système laser révolutionnaire « Iron Beam » sera déployé le 30 décembre

Dani Gold, le chef du département de recherche et d’analyse du ministère israélien de la Défense, a annoncé aujourd’hui que le système de défense laser révolutionnaire d’Israël, Iron Beam, serait déployé sur le terrain le 30 décembre prochain.

À la mi-septembre, le ministère israélien de la Défense avait indiqué que le système Iron Beam était opérationnel et qu’une série complète de batteries serait déployée à travers le pays dans les mois à venir afin de fournir des capacités de défense aérienne de pointe.

Ce nouveau système Iron Beam est une grande avancée pour assurer la défense du pays : il peut abattre non seulement les drones, mais aussi les missiles, les roquettes et les mortiers, ce qui le rend bien plus redoutable que s’il n’était capable d’abattre que les drones, une menace relativement lente.

Par ailleurs, les batteries du système Iron Beam seront produites et distribuées à grande échelle dans tout le pays, au lieu d’être utilisées uniquement à un ou deux endroits où leur impact prendrait du temps à être évalué.

Le ministère israélien de la Défense et Tsahal attendent du système Iron Beam de commencer immédiatement à réduire le coût de l’abattage des menaces aériennes, un problème qui est devenu incontrôlable pour Israël durant la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, au cours de laquelle des dizaines de milliers de menaces ont été lancées par voie aérienne contre l’État hébreu sur six fronts.

Eliran COHEN pour Israel Actualités