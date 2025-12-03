Israël en guerre : le Hamas remet à la Croix-Rouge le corps d’un otage décédé qui sera restitué ce soir à Israël

Selon les informations du Jerusalem Post, le Hamas a remis au Comité international de la Croix-Rouge un cercueil contenant potentiellement la dépouille de l’un des deux derniers otages détenus dans la bande de Gaza.

Cette information intervient après que le Jihad islamique palestinien avait annoncé ce matin avoir retrouvé la dépouille d’un otage dans le nord de la bande de Gaza.

« Nous avons découvert ce matin, lors d’opérations de recherche et d’excavation dans le nord de la bande de Gaza, le corps d’un prisonnier ennemi. Dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers dit ‘Inondation d’Al-Aqsa’, des démarches sont en cours pour finaliser les procédures préalables à la remise du corps, conformément aux protocoles établis », a déclaré le groupe terroriste dans un communiqué.

Tôt ce matin, le bureau du premier ministre israélien a informé que les restes du corps transférés hier par le Hamas à Israël ne sont pas ceux d’un otage israélien décédé.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak et le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités