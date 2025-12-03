Israël en guerre : la dépouille d’un possible otage décédé entre en territoire israélien et se dirige vers l’institut médico-légal à Tel-Aviv

Le cercueil contenant potentiellement la dépouille de l’un des deux derniers otages à Gaza, escorté par Tsahal, vient de franchir la frontière israélienne. Les restes seront transportés à l’Institut national de médecine légale d’Abu Kabir pour identification.

Plus tôt cet après-midi, le Hamas avait remis le cercueil au Comité international de la Croix-Rouge. Ce transfert fait suite à l’annonce du Jihad islamique palestinien qui avait indiqué ce matin avoir retrouvé la dépouille d’un otage dans le nord de la bande de Gaza.

Ce transfert intervient également après que le bureau du premier ministre israélien avait informé tôt ce matin que les restes du corps livrés hier par le Hamas à Israël ne sont pas ceux d’un otage israélien décédé.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak et le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités