Israël en guerre : le corps de l’otage décédé restitué hier par le Hamas, identifié comme celui de Sudthisak Rinthalak

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé ce matin que l’otage Sudthisak Rinthalak a été identifié comme étant l’otage dont la dépouille a été restituée hier à Israël par le Hamas.

Le bureau de Benjamin Netanyahu a ajouté que la famille de Sudthisak Rinthalak, ainsi que l’ambassadeur de Thaïlande en Israël, Boonyarit Vichienphan, ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés par l’État hébreu afin de rapatrier la dépouille de Rinthalak.

Par ailleurs, l’armée israélienne a indiqué dans un communiqué que, selon ses informations, Sudthisak Rinthalak, qui travaillait dans les vergers du kibboutz Be’eri, a été assassiné lors des massacres du 7 octobre 2023. Son corps a ensuite été enlevé et emmener dans la bande de Gaza. Sa dépouille était détenue par le groupe terroriste Jihad islamique palestinien.

Le sergent-major Ran Gvili est maintenant le seul otage restant dans la bande de Gaza. Le bureau du premier ministre israélien a également informé qu’Israël poursuivrait ses efforts pour rapatrier la dépouille de Ran Gvili en Israël afin qu’il puisse être inhumé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités