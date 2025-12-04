Israël en guerre : les forces aériennes de Tsahal frappent des cibles militaires du Hezbollah au sud du Liban

Les forces aériennes de Tsahal ont lancé cet après-midi des frappes contre plusieurs dépôts d’armes du Hezbollah dans des zones civiles au sud du Liban.

Avant de mener les frappes, Avichay Adraee, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, a publié sur son compte X un avertissement aux résidents pour réduire les risques civils, les enjoignant à évacuer les bâtiments ou se trouvent les cibles du Hezbollah.

Ces frappes israéliennes interviennent dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités