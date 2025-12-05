Israël en guerre : Donald Trump devrait prochainement annoncer la création d’un « conseil de la paix » pour Gaza et le lancement de la seconde phase du cessez-le-feu

Selon les informations du site américain Axios, le président américain Donald Trump devrait annoncer dans les trois prochaines semaines la création d’un « Conseil de la paix » pour Gaza et la transition vers la deuxième phase du cessez-le-feu actuellement en cours dans l’enclave palestinienne.

Ce « Conseil de la paix » comprendrait une dizaine de dirigeants arabes et occidentaux et travaillerait aux côtés d’un comité exécutif international composé de l’ancien premier ministre britannique, Tony Blair, de Jared Kushner, de l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, ainsi que d’autres hauts responsables des pays contributeurs du plan de paix de Donald Trump.

Par ailleurs, Axios révèle également que des médiateurs tentent de parvenir à un accord avec le Hamas concernant la fin de son administration de la bande de Gaza et son désarmement.

Les informations d’Axios font suite au retour en Israël, mercredi soir, de la dépouille de l’otage Sudthisak Rinthalak , et à la visite qui a eu lieu hier d’une délégation israélienne au Caire pour tenter de négocier la libération du dernier otage tué détenu à Gaza, le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités