Israël en guerre : la Croix-Rouge et le Hamas reprennent les recherches dans la ville de Gaza pour retrouver le corps du dernier otage décédé

Le média qatari Al Jazeera a informé aujourd’hui que le Hamas et la Croix-Rouge fouillent actuellement le quartier de Zeitoun, situé dans la ville de Gaza, à la recherche de la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé.

Sudthisak Rinthalak est le dernier otage rapatrié en territoire israélien. Sa dépouille a été identifiée la semaine dernière au Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités