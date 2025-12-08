Israël en guerre : le Hamas envisagerait de « geler ou stocker » ses armes durant le cessez-le-feu pour éviter une escalade

Bassem Naim, un responsable du Hamas, a déclaré hier soir à l’Associated Press, que le groupe terroriste palestinien serait prêt à « geler ou stocker » ses armes dans le cadre du cessez-le-feu actuellement en cours avec Israël afin d’« éviter de nouvelles escalades », dans la bande de Gaza.

Bassem Naim a ajouté que le Hamas est « très ouvert d’esprit » quant à ce qui devrait être fait de ses armes terroristes.

« Nous pouvons parler de geler, de stocker ou de mettre de côté, avec les garanties palestiniennes de ne pas l’utiliser du tout pendant cette période de cessez-le-feu ou de trêve« , a indiqué le responsable du Hamas.

Par ailleurs, Bassem Naim a indiqué que le Hamas et l’Autorité palestinienne ont progressé dans la mise en place d’un comité technocratique chargé de gérer les affaires civiles de Gaza, et qu’un ministre originaire de Gaza devrait en prendre la tête.

Les déclarations du responsables du Hamas contrastent avec celle du chef du groupe terroriste palestinien, Khaled Mashaal, qui a déclaré samedi, lors d’une conférence a Istanbul, que le mouvement islamique ne se désarmera pas, ne renoncera pas à ses armes, à son contrôle sur la bande de Gaza et n’autorisera aucune surveillance extérieure dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités