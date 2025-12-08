Israël en guerre : Israël aurait espionné un centre de coordination militaire américain dans le sud du pays, Tsahal dément

Selon les informations du Guardian, Israël a mené une surveillance généralisée des forces militaires stationnées sur la nouvelle base américaine du CMCC (Centre de coordination civilo-militaire) à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël.

Le journal britannique a également rapporté que le centre de coordination américain serait sous une surveillance si intense que le commandant américain de la base, le lieutenant-général Patrick Frank, a convoqué son homologue israélien pour insister sur le fait que « l’enregistrement doit cesser ici ».

L’armée israélienne a directement démenti les informations du Guardian dans un communiqué, affirmant que les affirmations du média britannique sont « absurdes ».

« Les Forces de défense israéliennes documentent et résument les réunions auxquelles elles participent par le biais de protocoles, comme le fait toute organisation professionnelle de ce type, de manière transparente et convenue. L’affirmation selon laquelle les Forces de défense recueillent des renseignements sur leurs partenaires lors de réunions auxquelles elles participent activement est absurde« , a déclaré Tsahal.

Le CMCC a été créé en octobre pour transférer à l’administration américaine et à ses alliés la responsabilité de la gestion du cessez-le-feu, de l’aide humanitaire et de la planification de l’avenir de la bande de Gaza, suite à l’acceptation du plan de paix en 20 points du président américain Donald Trump par les parties concernés en octobre dernier.

Le Centre de coordination civilo-militaire réunit 40 pays et leurs parties prenantes, notamment des représentants de pays partenaires, d’organisations non gouvernementales, d’institutions internationales et d’acteurs du secteur privé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités