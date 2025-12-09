haut banniere
Israël en guerre : l’armée turque serait prête à envoyer ses troupes à Gaza, dans le cadre de la Force internationale de stabilisation

7 Octobre 2023, A la Une, Breaking news, Gaza, Hamas, Israël, Turquie
hq720[1]Les médias turcs, qui se basent sur les dires de sources sécuritaires, ont informé ce matin que l’armée turque est prête à envoyer des troupes dans la bande de Gaza dans le cadre de la Force internationale de stabilisation (FIS).

« Nous n’avons aucun problème avec l’envoi de troupes à Gaza pour rejoindre les Forces de sécurité israéliennes. Les américains souhaitent également vivement notre présence, ce à quoi Israël s’oppose. Les américains font pression sur Israël pour que des troupes turques soient intégrées à ces forces », ont indiqué les sources aux médias turcs.

Les sources sécuritaires turques ont également affirmé qu’en tant que garant du cessez-le-feu israélo-palestinien et signataire du processus de paix, les forces armées turques « doivent être présentes » dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, samedi, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s’est exprimé auprès de l’agence de presse londonienne Reuters, en marge du Forum de Doha, indiquant que ne pas faire progresser le plan de cessez-le-feu à Gaza serait un « échec retentissant » pour le monde et pour les États-Unis.

Il a ajouté qu’une administration civile palestinienne crédible et une force de police compétente et bien formée devaient être mises en place pour permettre au Hamas de se désarmer et que le groupe terroriste était prêt à céder le contrôle de la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

