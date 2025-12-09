Israël en guerre : l’armée turque serait prête à envoyer ses troupes à Gaza, dans le cadre de la Force internationale de stabilisation

Les médias turcs, qui se basent sur les dires de sources sécuritaires, ont informé ce matin que l’armée turque est prête à envoyer des troupes dans la bande de Gaza dans le cadre de la Force internationale de stabilisation (FIS).

« Nous n’avons aucun problème avec l’envoi de troupes à Gaza pour rejoindre les Forces de sécurité israéliennes. Les américains souhaitent également vivement notre présence, ce à quoi Israël s’oppose. Les américains font pression sur Israël pour que des troupes turques soient intégrées à ces forces », ont indiqué les sources aux médias turcs.

Les sources sécuritaires turques ont également affirmé qu’en tant que garant du cessez-le-feu israélo-palestinien et signataire du processus de paix, les forces armées turques « doivent être présentes » dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, samedi, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s’est exprimé auprès de l’agence de presse londonienne Reuters, en marge du Forum de Doha, indiquant que ne pas faire progresser le plan de cessez-le-feu à Gaza serait un « échec retentissant » pour le monde et pour les États-Unis.