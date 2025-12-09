Israël en guerre : le Jihad islamique palestinien affirme avoir remis à Israël les derniers otages qui étaient en sa possession

Dans un message publié aujourd’hui sur son compte Telegram, Abou Hamza, le porte-parole des Brigades al-Quds, la branche armée du Jihad islamique palestinien, a affirmé que le groupe terroriste a « remis les dépouilles finales » des otages à Israël le 2 décembre.

Abou Hamza a ajouté que les Brigades al-Quds « ont respecté tous les termes de l’accord de cessez-le-feu », et que cet accord était le fruit des efforts militaires palestiniens durant la guerre.

Les restes de Sudthisak Rinthalak, otage à Gaza, ont été rapatriés en Israël et formellement identifiés jeudi dernier au Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv., après que le Jihad islamique palestinien a affirmé les avoir récupérés le 2 décembre.

Ces informations interviennent alors que le Hamas et la Croix-Rouge intensifient leurs recherches dans la bande de Gaza pour retrouver la dépouille du sergent-major Ran Gvili, le dernier otage décédé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités