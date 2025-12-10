Israël en guerre : un responsable américain affirme que la Force internationale de stabilisation sera déployée début 2026

Un responsable américain a indiqué hier soir au Jerusalem Post que la Force internationale de stabilisation (FIS) sera déployée dans la bande de Gaza début 2026.

Le responsable américain a indiqué que cette Force ne comprendra initialement que du personnel d’un ou deux pays et que d’autres pays pourront potentiellement les rejoindre à l’avenir.

Le responsable a également ajouté que la Force internationale de stabilisation ne sera pas déployée dans les zones contrôlées par le Hamas dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, les médias turcs, qui se basent sur les dires de sources sécuritaires, ont informé hier que l’armée turque est prête à envoyer des troupes dans la bande de Gaza dans le cadre de la Force internationale de stabilisation.

Le mois dernier, Danny Danon, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, avait affirmé que la Force internationale de stabilisation devait jouer un rôle actif dans le désarmement du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités