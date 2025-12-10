Israël en guerre : selon des responsables israéliens, le Jihad islamique palestinien saurait où se trouvent les restes de Ran Gvili

Le site israélien Ynet a informé aujourd’hui qu’Israël a transmis de nouveaux renseignements aux médiateurs du cessez-le-feu à Gaza au Caire afin de localiser et de récupérer la dépouille du sergent-major Ran Gvili, le dernier otage décédé.

Ynet a également indiqué que Gal Hirsch, le coordinateur des otages et des personnes disparues, a transmis des images aériennes, les noms de personnes susceptibles de détenir des informations sur le lieu où se trouve Ran Gvili et d’autres renseignements destinés à faciliter son rapatriement.

Les informations du site israélien interviennent après qu’Abou Hamza, le porte-parole des Brigades al-Quds, la branche armée du Jihad islamique palestinien, a affirmé hier que le groupe terroriste a « remis les dépouilles finales » des otages à Israël le 2 décembre. Cette déclaration a été formellement rejetée par les autorités israéliennes, selon Ynet.

« Au sein du Jihad islamique, certains savent où se trouve Ran. Nous avons adressé un message ferme à un médiateur de haut rang et transmis des renseignements détaillés lors des réunions de Gal Hirsch au Caire jeudi dernier. Nous ne nous arrêterons pas tant que Ran n’aura pas été rapatrié en Israël pour y être enterré. Il ne s’agit pas d’une question tactique. C’est un élément essentiel à la mise en œuvre de l’accord. Les affirmations du Jihad islamique palestinien sont mensongères et nous les rejetons catégoriquement. Le Hamas est responsable de la libération de tous les otages tombés au combat et nous ne transigerons pas sur ce point« , a déclaré une source israélienne haut placée à Ynet.

Malgré les affirmations du Jihad islamique palestinien, les recherches de la dépouille de Ran Gvili ont repris hier dans le quartier de Zeitoun, à l’est de la ville de Gaza, menées par des membres du Hamas et supervisées par la Croix-Rouge.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités