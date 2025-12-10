Israël en guerre : l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU affirme que des annonces auront lieu prochainement concernant la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza

En visite aujourd’hui en Israël, Mike Waltz, l’ambassadeur des États-Unis à l’ONU, a déclaré que des annonces « imminentes » auront lieu prochainement au sujet de la deuxième phase du cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza.

Mike Waltz a précisé que les prochaines étapes de la deuxième phase de cessez-le-feu comprendront la mise en place du « conseil de paix », une autorité technocratique palestinienne chargée des services essentiels, et le déploiement dans la bande de Gaza de la force internationale de stabilisation.

L’ambassadeur américain a également insisté sur le fait que « le Hamas doit disparaitre » de l’enclave palestinienne et a évoqué le refus américain de laisser le groupe terroriste se reconstruire.

La semaine dernière, le site américain Axios avait rapporté que le président américain Donald Trump devrait annoncer dans les trois prochaines semaines la création d’un « Conseil de la paix » pour Gaza et la transition vers la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités