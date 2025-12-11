Israël en guerre : les États-Unis envisagent d’imposer des sanctions liées au terrorisme à l’UNRWA

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires de sources, des responsables de l’administration du président américain Donald Trump ont tenu des discussions avancées sur la possibilité d’imposer des sanctions liées au terrorisme à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Les sources ont indiqué au Jerusalem Post que parmi les sanctions évoquées figure celle de déclarer l’UNRWA « organisation terroriste étrangère » (OTE), ce qui isolerait gravement l’Agence financièrement.

Par ailleurs, le Jerusalem Post précise que le département d’État américain et d’autres ministères américains disposent de diverses options de sanctions, qui permettent généralement le gel des avoirs et l’interdiction de voyager visant des individus et des entités spécifiques. Le journal israélien précise que la désignation d’organisation terroriste étrangère (FTO) figure parmi les mesures les plus sévères dont disposent les États-Unis, et ces désignations sont généralement réservées aux groupes terroristes qui tuent des civils, comme les branches de l’État islamique et d’Al-Qaïda.

Les États-Unis ont suspendu leur financement à l’UNRWA en janvier 2024 après qu’Israël a accusé une douzaine d’employés de l’agence onusienne d’avoir participé aux massacres du Hamas le 7 octobre. En octobre dernier, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a accusé l’UNRWA d’être devenue « une filiale du Hamas ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités