Israël en guerre : selon une étude israélienne, 60% des journalistes palestiniens qui ont couvert la guerre à Gaza étaient des terroristes

L’ITIC, le Centre d’information sur le renseignement et le terrorisme Meir Amit ( groupe de recherche basé en Israël) a révélé, dans une étude publiée aujourd’hui, qu’environ 60 % des personnes décrites comme journalistes ou employés des médias et tuées durant la guerre dans la bande de Gaza étaient en réalité des agents du Hamas ou des membres d’autres groupes terroristes palestiniens.

Cette étude fait suite à un précédent rapport publié par l’ITIC en février 2024, qui avait examiné l’identité de 131 palestiniens présentés à Gaza comme journalistes ou employés des médias. La nouvelle étude s’est penchée sur 135 palestiniens supplémentaires tués depuis et a constaté qu’environ 60 % des victimes de cette catégorie étaient membres de groupes terroristes.

Le Centre précise dans son étude avoir examiné l’identité de 266 palestiniens identifiés comme journalistes ou employés des médias et morts au combat. Au moins 157 d’entre eux étaient des membres ou des individus affiliés à des organisations terroristes.

D’après les conclusions de l’enquête, 104 personnes décrites comme journalistes ou employés des médias étaient membres du Hamas, dont au moins 47 appartenaient à ce groupe terroriste ou y avaient servi comme militaires. 45 autres étaient des membres actifs ou affiliés au Jihad islamique palestinien, dont au moins 18 identifiés comme membres ou militaires. Deux personnes ont été identifiées comme membres de la branche armée du Fatah, deux autres appartenaient au Front populaire de libération de la Palestine et une autre au Front démocratique de libération de la Palestine ainsi qu’une aux Comités de résistance populaire.

L’étude a également relevé deux journalistes décrits après leur décès comme des militaires, sans que leur appartenance à un groupe terroriste n’ait été précisée. Parmi les 109 autres victimes examinées, huit journalistes étaient liées au Fatah et sept à l’Autorité palestinienne. Aucune appartenance n’a été établie pour les 94 autres.

Les chercheurs de l’ITIC ont également indiqué que l’étude s’appuyait sur une liste de professionnels des médias publiée par le bureau d’information du Hamas à Gaza. Le Centre a recoupé cette liste avec des articles de médias palestiniens et un document du Hamas découvert par les troupes de l’armée israélienne lors d’opérations terrestres à Gaza. Ce document mentionnait les noms et les fonctions des membres de la brigade de Gaza, branche armée du Hamas.

Cette étude lève le voile sur le recours fréquent à la double fonction à Gaza, où des journalistes servent simultanément d’agents armés pour des groupes terroristes palestiniens. Ce phénomène est particulièrement visible dans la coopération entre le Hamas et la chaîne qatarie Al Jazeera.

Durant les combats dans la bande de Gaza, l’armée israélienne a publié à plusieurs reprises des communiqués démontrant que des individus présentés comme journalistes étaient en réalité des terroristes ayant participé à des attaques contre Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités