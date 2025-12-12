Israël en guerre : les forces israéliennes attaquent un camp d’entraînement du Hezbollah au sud-Liban

L’armée israélienne a frappé ce matin un complexe d’entraînement utilisé par la Force Radwan du Hezbollah pour entraîner les terroristes de l’organisation chiite.

Tsahal a précisé dans son communiqué que, dans le cadre de leur entraînement et de leur préparation au camp, les terroristes du Hezbollah ont pratiqué des exercices de tir et une formation complémentaire à l’utilisation de différents types d’équipements de combat, dans le but de planifier et d’exécuter des opérations terroristes contre les forces de Tsahal et les citoyens israéliens.

Des infrastructures militaires supplémentaires du Hezbollah ont également été visées lors de ces frappes, dans le cadre de l’opération israélienne menée dans plusieurs zones du Sud-Liban.

Ces frappes israéliennes interviennent dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités