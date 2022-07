Des roquettes du Hamas dans le sud d’Israël

Quelques heures après que le président américain Joe Biden ait terminé sa visite en Israël, dans la nuit de vendredi à samedi, des factions palestiniennes ont tiré sur le sud d’Israël. Une roquette a été interceptée par le système de défense antimissile Iron Dome et trois autres sont tombées dans des zones dégagées. Lors des alertes, les habitants d’Ashkelon n’ont que trente secondes pour se rendre aux abris. « Les tentatives du gouvernement américain de fabriquer à nouveau la région en impliquant l’État qu’est Israël, en lui assurant la sécurité en créant des alliances entre lui et les gouvernements arabes, échoueront – parce que la position des nations dans les mêmes pays résiste à ces alliances », a déclaré le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh.

« La nation palestinienne ne tombera plus jamais dans les illusions des négociations qui ont nui à la question palestinienne. Notre choix est de continuer à résister jusqu’à la fin de l’occupation », a-t-il déclaré.

L’analyste de la sécurité de Ynet, Ron Ben Yisahi, a déclaré que le Hamas avait attendu l’arrivée de Biden en Arabie saoudite avant de manifester son opposition militaire et d’éviter les attaques pendant qu’il était en Israël afin de ne pas irriter l’Égypte et subir la colère d’une réponse israélienne, qui inclurait la suspension des travailleurs. ‘ permet d’entrer dans le pays pour y travailler.

Riposte de Tsahal et gel de l’augmentation du quota des permis de travail et de commerce des habitants de Gaza

L’armée a déclaré que ses avions avaient touché un site de fabrication de roquettes du Hamas et une installation souterraine où du matériel de roquettes était fabriqué. Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité des attaques, mais Tsahal a déclaré dans un communiqué que le Hamas, au pouvoir à Gaza, est responsable de toute agression de la bande. Suite à une évaluation de la sécurité ce soir (samedi), le ministre de la Défense Benny Gantz a décidé de geler l’augmentation du quota de permis de travail et de commerce pour les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, qui a été augmenté de 1 500 autres la semaine dernière. Cela fait suite aux tirs de roquettes sur l’État d’Israël. L’organisation terroriste Hamas est responsable de tout ce qui se passe dans et hors de la bande de Gaza envers l’État d’Israël et elle en supportera les conséquences. Le député Irtamar Ben Gvir a jugé la riposte très insuffisante.

Israel Actualites – Ynet