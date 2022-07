Le chef d’état-major effectuera une visite officielle au Maroc cette semaine, avant son voyage, le chef d’état-major accueillera le porte-parole du Commandement central de l’armée américaine (CENTCOM)

le général (****) Michael Korilla.

Depuis son entrée en fonction, une réunion complémentaire du Forum conjoint d’opération stratégique, qui s’était tenu le mois dernier, traitera principalement du système de défense aérienne.

Demain, le chef de cabinet, le général de division Aviv Kochavi, effectuera une première visite officielle au Maroc.

Cette visite s’ajoute aux récentes réunions et collaborations entre les 2 pays, dans le cadre de la promotion de la coopération en matière de sécurité militaire entre Israël et le Maroc. Le chef d’état-major sera accompagné dans son voyage du général de brigade Afik Dafrin division des relations étrangères et le chef de la division de la recherche, du général de brigade Amit Sa’ar et du chef d’état-major adjoint, le major-général Halevi, qui remplacera le chef d’état-major en son absence.

Israel Actualités