Fraude aux tests anti-Covid : ces millions d’euros détournés par une trentaine de pharmacies

Trente-quatre pharmacies en France viennent d’être épinglées par l’Assurance maladie, accusées d’avoir détourné 53 millions d’euros sur des tests Covid non réalisés mais facturés à l’organisme de santé.

Un pharmacien parisien est soupçonné, à lui tout seul, d’avoir perçu indûment 18 millions d’euros, soit un tiers du montant total de l’escroquerie.

Le Covid-19 reste une intarissable source d’inspiration pour les escrocs. Alors que les admissions à l’hôpital et aux urgences sont en nette progression depuis le début de l’été, un autre coup de chaud inquiète les pouvoirs publics : les fraudes liées à la pandémie. Dernièrement, ce sont des pharmacies qui sont dans le collimateur des organismes de contrôle, soupçonnées d’avoir facturé des tests Covid-19, non réalisés, à l’Assurance Maladie, Selon des informations révélées cette semaine par RTL, au plus fort des différentes vagues de contamination, certaines officines déployant tentes et barnums sur les trottoirs pour répondre à l’afflux de patients venus se faire tester ont tout bonnement trompé leur monde.

La suite sur :https://www.ladepeche.fr/2022/07/17/fraude-aux-tests-anti-covid-ces-millions-deuros-detournes-par-une-trentaine-de-pharmacies-10439665.php