Dès son arrivée en Israël, Anthony Blinken condamne les attentats terroristes qui ont eu lieu ce week-end à Jérusalem

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a atterri cet après-midi en Israël et a condamné les attentats commis par des terroristes palestiniens à Jérusalem ce week-end.

« L’attaque de vendredi s’est produite le jour de la Journée internationale de l’Holocauste, un jour où nous pleurons les six millions de Juifs tués lors de la Shoah et nous nous consacrons à nouveau à éradiquer la haine et la déshumanisation qui rendent possibles ces crimes innommables« , a-t-il déclaré.

Le secrétaire d’État américain a aussi appelé les israéliens et les palestiniens à prendre des mesures pour rétablir le calme.

« Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour calmer les tensions plutôt que de les enflammer, pour travailler à un jour où les gens n’auront plus peur dans leurs communautés, dans leurs maisons dans leurs lieux de culte« , a affirmé Anthony Blinken.

Lors de sa visite en Israël, Anthony Blinken rencontrera le premier ministre de l’État d’Israël, Benjamin Netanyahu.

Eliran COHEN pour Israel Actualités