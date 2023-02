Anthony Blinken rencontrer le ministre israélien de la Défense lors de sa visite en Israël

Lors de sa rencontre en Israël avec le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant s’est engagé à travailler avec les États-Unis pour empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire.

« Votre visite arrive à un moment critique, et elle envoie un message clair à nos adversaires ainsi qu’à nos partenaires dans la région : les États-Unis et Israël sont unis dans la nécessité de faire face à l’Iran et à quiconque menace la paix et la stabilité. Nous parlons d’une seule voix lorsque nous disons que l’Iran ne doit pas acquérir l’arme nucléaire et que nous ne tolérerons pas l’agression iranienne« , a déclaré Yoav Gallant.

Yoav Gallant a aussi déclaré que la coopération de défense israélo-américaine avait atteint un « nouveau sommet » au cours du mois dernier, citant les récents exercices militaires conjoints « Juniper Oak » qui ont eu lieu en Israël et en Méditerranée orientale.

« Notre lien et notre coopération sont essentiels pour préserver les intérêts des deux nations et assurer la sécurité et la stabilité dans la région. La prochaine étape consiste à travailler ensemble pour renforcer l’architecture régionale et élargir notre coopération avec des partenaires existants et potentiels pour faire face à des défis communs« , a affirmé Yoav Gallant à Anthony Blinken.

Yoav Gallant a informé le haut diplomate américain des défis de sécurité stratégiques et opérationnels d’Israël, en se concentrant sur l’Iran et ses mandataires au Liban et en Syrie, ainsi que sur la récente vague d’attaques terroristes palestiniennes et le statut d’alerte élevé en Judée-Samarie.

Plus tôt, lors de sa visite, Anthony Blinken a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ce dernier a affirmé que la relation américano-israélienne était l’une des grandes alliances de l’histoire moderne.

Eliran COHEN pour Israel Actualités