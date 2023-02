Le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas promet que la coopération sécuritaire avec Israël sera rétablie

Selon les informations de la chaine de télévision israélienne Douzième chaine, Le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré récemment au directeur de la CIA, William Burns, lors d’un entretien qui a eu lieu à Ramallah, que la coopération en matière de sécurité avec Israël serait rétablie.

Mahmoud Abbas a annoncé le 26 janvier que l’Autorité palestinienne cesserait sa coopération en matière de sécurité suite à un raid de Tsahal à Jénine au cours duquel neuves personnes ont été tuées lors de violents affrontements.

Mahmoud Abbas a aussi promis que l’Autorité palestinienne va continuer à travailler pour prévenir les actes de terreur. Pour autant le leader politique palestinien a affirmé, lors de cet entretien, qu’il ne peut pas condamner les récents attentats qui ont lieu ce week-end à Jérusalem, car cela serait un « suicide politique« .

Mahmoud Abbas a informé William Burns des « développements dangereux et de l’agression israélienne contre le peuple palestinien, et de l’importance d’une intervention urgente pour faire pression sur le gouvernement d’occupation israélien pour qu’il arrête ses mesures unilatérales et respecte les accords signés« .

Le chef de l’AP a en outre souligné « la nécessité de restaurer l’horizon politique sur la base de la légitimité internationale, afin d’assurer la sécurité et la stabilité pour tous dans la région, et pour que le peuple palestinien obtienne sa liberté et son indépendance dans son État avec Jérusalem-Est comme capitale aux frontières de 1967« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités