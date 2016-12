Dimanche soir M6 s’est fourvoyé en présentant un reportage lamentable dans l’émission Enquête exclusive-Gil Taieb

Dimanche soir M6 s’est fourvoyé en présentant un reportage lamentable dans l’émission Enquête exclusive

De La Villardiere ayant tronqué son honneur de journaliste contre une tenue de propagandiste anti Israeliens

Alors que le moyen orient et La planète sont à feu et à sang sous les coups des terroristes

M6 préfère désinformer et alimenter la haine d’Israël et par répercussion, la haine du Juif

Mr De La Villardiere , hier soir vous vous êtes discrédité et vous avez donné du carburant aux terroristes qui sommeillent.

Gil Taieb