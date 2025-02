Edito Alain SAYADA « Nouveau scandale parmi nos responsables communautaires »

Un nouveau scandale éclate au sein de nos responsables communautaires, qui n’ont pas réussi à exercer une pression suffisante sur les autorités françaises afin d’offrir une chance au dernier otage français de sortir vivant de cet enfer. Après plus de 500 jours, nous apprenons avec tristesse l’assassinat de l’otage Ohad Yahalomi par les terroristes islamistes du Hamas.

Ce qui me révolte, c’est le silence assourdissant de ceux qui se prétendent nos représentants. Depuis plus de 500 jours, des otages juifs français ont été assassinés, et aujourd’hui, nous découvrons le sort tragique d’Ohad Yahalomi. Que font ces responsables, incapables de défendre nos intérêts ? Le temps où l’on partait au front, déterminé à protéger notre communauté, semble révolu. Aujourd’hui, ce qui les préoccupe avant tout, c’est leur confort personnel, leur vie tranquille, et les honneurs qu’ils réclament, alors qu’ils ne représentent plus rien.

Je considère qu’ils portent une pleine responsabilité pour leur inaction face aux différents gouvernements. Je me répète peut-être, mais je maintiens que ces individus seront jugés par l’histoire pour leur incapacité à agir et pour les assassinats qui en ont résulté.

Je parle bien sûr de ces laquais, dont certains reveniennent insidieusement avec leurs légions d’honneur arborées sur leur poitrine, notamment Haim Korsia et Elie Korchia.

J’attends, comme des milliers de nos frères, qu’ils démissionnent de leurs fonctions. S’ils avaient un minimum de loyauté envers la communauté et un honneur qu’ils ont depuis longtemps perdu, ils devraient le faire.

Am Israel Hai.

Alain SAYADA