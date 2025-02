F-15EX : l’appareil qui pourrait anéantir les ambitions de l’Égypte.

Alain SAYADA Rédacteur en Chef d’Israel Actualités Digital

L’avion qui menace les ambitions de l’Égypte pour une suprématie aérienne sur Israël

Récemment, des rumeurs ont émergé, que je considère pour ma part comme infondées, laissant entendre que l’Égypte serait sur le point de finaliser un accord avec la Chine pour l’acquisition de chasseurs modernes de cinquième génération, accompagnés d’armements innovants, tels que des missiles air-air ayant une portée de 150 à 200 km. Selon ces informations, cela permettrait à l’Égypte de contrecarrer la domination aérienne indiscutée d’Israël dans le ciel du Moyen-Orient.

Les Égyptiens estiment que leur nouveau chasseur, qui a récemment fait l’objet d’une démonstration aérienne impressionnante dans le ciel du Moyen-Orient, associé à son radar avancé et à ses missiles air-air à longue portée, permettra à leur force aérienne de frapper les avions israéliens alors qu’ils se dirigent vers leurs cibles en Égypte, le tout à une distance sécurisée et sans risquer d’être exposés aux systèmes d’armement israéliens. Selon eux, cela pourrait contrecarrer les intentions d’Israël, sans que ce dernier puisse réagir efficacement.

Cependant, l’Égypte semble avoir sous-estimé la profondeur de la stratégie israélienne en matière de défense dans un environnement aussi impitoyable que celui du Moyen-Orient, où une erreur stratégique pourrait mener à des conséquences désastreuses.

Chaque nouveau système d’armement susceptible de menacer la suprématie militaire d’Israël est minutieusement examiné. En cas de menace avérée, des mesures sont mises en place pour y faire face. Depuis des années, Israël pousse les nations occidentales, telles que les États-Unis et la France, à ne pas fournir à ses adversaires d’armements susceptibles de modifier l’équilibre des forces. Jusqu’à présent, ces efforts ont porté leurs fruits, laissant l’Égypte sans réponse face à divers systèmes d’armement qui pourraient renforcer sa supériorité aérienne.

Avec l’annonce récente d’options chinoises et les déclarations égyptiennes concernant la « fin » de la suprématie israélienne, de nouvelles informations ont émergé, semblant fragiliser les ambitions égyptiennes.

Cette dynamique a pris forme l’an dernier, lorsque l’annonce a été faite qu’Israël allait recevoir deux escadrons de la nouvelle version modernisée du chasseur F-15EX, spécifiquement adaptée aux besoins israéliens. Cet appareil, reconnu pour son efficacité en matière de suprématie aérienne, sera équipé de systèmes radar longue portée révolutionnaires, qui, combinés aux missiles air-air d’Israël, devraient garantir la pérennité de ses capacités militaires.

Aujourd’hui, il a été annoncé que le ministère américain de la Défense (Pentagone) a salué les capacités de l’avion de combat amélioré de quatrième génération, le F-15EX Eagle II, fabriqué par Boeing.

Dans son rapport annuel 2024, la Direction des tests opérationnels et de l’évaluation (DOT&E) du Pentagone a évalué le F-15EX comme étant opérationnellement efficace dans le rôle de supériorité aérienne, même lorsqu’il est utilisé aux côtés d’avions de cinquième génération.

Le rapport indique, selon le site Web FlightGlobal, que « le F-15EX est capable d’identifier et de suivre toutes les menaces à des distances appropriées, en utilisant des systèmes intégrés et externes pour les identifier et en dirigeant les armes tout en maintenant la capacité de survie sur le champ de bataille. »

Le rapport indique que l’avion de combat bimoteur a enregistré de bons résultats dans des domaines tels que la fiabilité, la disponibilité et la facilité d’entretien, soulignant qu’il a atteint la plupart des objectifs fixés.

Les pilotes qui ont mené l’enquête ont exprimé des opinions généralement positives sur la conception du cockpit du F-15EX.

Jusqu’à présent, Boeing a livré six avions F-15EX à l’US Air Force, destinés à des fins expérimentales, dont une version de chasseur.

Le rapport indique que le F-15EX a effectué avec succès des tests contre des avions ennemis de cinquième génération lors de missions de défense aérienne et de contre-attaque.

L’avion s’est également avéré efficace dans les missions d’attaque air-sol.

Bien que le DOT&E n’ait pas divulgué de détails spécifiques sur la manière dont ces résultats ont été obtenus, il a noté que les tests ont exposé l’avion à des niveaux de menace avancés compatibles avec les défis modernes.

Les missions visaient principalement à obtenir la supériorité aérienne, avec notamment des missions aériennes offensives, la défense contre les missiles de croisière, la défense aérienne et l’escorte de moyens aériens de grande valeur, avec des frappes de précision contre des cibles au sol comme objectif secondaire.

Les données étayant la conclusion sur l’efficacité opérationnelle ont été collectées lors d’une évaluation sur le terrain menée par l’US Air Force en 2024 à la base aérienne d’Eglin, en Floride. (Défense Arabe)

