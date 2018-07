Edito de Alain SAYADA « Aviv, le fils de tout un pays… »

Tisha Beav s’achève et c’est un double deuil, une double peine, qu’a vécus le peuple juif en

ce jour de jeûne. Comme si, tragiquement, les temps anciens étaient de retour, les

manifestations de haine et de violence, ces jours derniers, furent légion. Et si, pour

beaucoup d’entre nous, l’heure est aux vacances, pour une famille, la lumière s’est éteinte à

jamais, alors qu’Aviv Lévy, Z’l, son fils aîné et bien-aimé, rendait son dernier souffle. Agé de

21 ans, ce jeune soldat a été abattu à la frontière entre Israël et Gaza. Il était sergent-chef

dans le régiment des Givati, unité d’élite de Tsahal, il a été tué par un Sniper à quelques

centaines de mètres de sa position… Au-delà de la peine, il y a aujourd’hui la révolte et la

rage.

Car nous ne pouvons pas dire, hélas, que nous ne savions pas que cela pouvait arriver…

Il y a à peine quelques mois, une vidéo circulait, montrant des membres du Hamas et l’un de

leurs snipers. Le tireur avait dans la lunette de son arme, dans sa ligne de mire, plusieurs

officiers supérieurs de Tsahal. En un coup de feu, il aurait pu les abattre. Un tir aurait suffi à

mettre à mal l’état-major. Nous le savions et rien, pour autant, n’a été entrepris.

Dans le sud du pays, des voix s’élèvent pour demander pourquoi la riposte contre les ravages

incendiaires, contre les rockets tirés sur les jardins d’enfants de Sderot ou des autres

localités du Sud fut si molle. Qu’attendait-on ? Qu’un drame arrive ? Voilà, c’est fait.

Certes, les snipers et les objets incendiaires ou les rockets, ce n’est pas la même chose. Mais

le sentiment qui domine, alors que la terre d’Israël qu’il aimait tant, vient de recouvrir le

cercueil de ce courageux jeune homme, est que ce drame aurait pu être évité. Et qu’il faudra

désormais se poser la question des tireurs embusqués, dont les fusils sont braqués sur nos

jeunes soldats.

Nos enfants, sur la ligne de front, côtoient forcément le danger, ça nous le savons. Mais il y a

une différence entre envoyer de jeunes soldats accomplir leur mission et les laisser

sciemment servir de chair à canon sans prendre les mesures qui s’imposent pour assurer

leur sécurité.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman et son chef d’état-major, le

général Azencot, en sont aujourd’hui douloureusement conscients. Espérons que le tragique

décès d’Aviv Lévy, Z’l, aura au moins permis de corriger cette faille, indigne de notre armée.

Car si l’armée ne protège pas ses propres membres, alors comment espère-t-elle défendre

les simples civils ?

Nous dédions cet édito au Sergent-chef Aviv Lévy, Z’l, et à ses proches, qu’Hachem leur

apporte la consolation. A ses parents, à ses frères et sœurs, à sa compagne éplorée, à tout

un peuple qui, aujourd’hui, le pleure, à ses frères d’armes, bien évidemment, nous

présentons nos plus sincères condoléances.

Baroukh Dayan Haemet, que sa mémoire soit bénie.

Que D. protège nos enfants, nos soldats,

Que D. protège le peuple juif et bénisse Israël.



Am Israël Haï,

Alain Sayada