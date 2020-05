Chers lecteurs, chers amis,

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous retrouvons en édition papier ! Bien sûr,

entre vous et nous, le lien ne fut jamais rompu. Vous avez d’ailleurs été nombreux à venir

sur notre site, découvrir et lire nos éditions digitales, depuis le 30 mars dernier. Depuis sa

création, notre titre est dédié à l’actualité concernant Israël et le peuple juif. Malgré la

conjoncture, notre équipe rédactionnelle a fait le maximum pour continuer à vous informer,

vous divertir, et garder vivant le lien qui nous unit.

Si les retrouvailles en version papier sont une réjouissance, elles se font néanmoins sous le

signe de la prudence. C’est le message, en tout cas, que délivre le Président du consistoire

National et du consistoire de Paris, Joël Mergui. Homme de terrain et d’action plus que de

paroles, il a toujours été sur tous les fronts. Un militantisme qui lui a valu une épreuve

difficile, puisqu’il a passé de longues semaines hospitalisé, victime de la COVID-19.

Une épreuve qui lui a permis de mesurer l’importance du lien, et de la solidarité, au sein de

notre communauté. Dans un entretien exclusif et exhaustif, il revient sur son expérience,

dresse le bilan des difficultés affrontées par l’institution consistoriale au cours du

confinement et évoque les défis à relever. A commencer par celui, infiniment douloureux du

deuil.

Humain, empathique, médecin de profession, Joël Mergui ne peut se résoudre à évoquer

nos coreligionnaires emportés par l’épidémie comme de simples statistiques. « J’ai failli y

passer », dit-il humblement. Alors il ne les oubliera pas, veut leur dédier un mémorial virtuel,

une trace et veut que chacun soit recensé. Parce que chaque vie que cette infection a prise

est une histoire qui se finit en drame, pas un chiffre. Il nous donne néanmoins un aperçu de

cette réalité : à ce jour, il semblerait que plus de 600 personnes de notre communauté en

aient été victimes, même si le décompte n’est, hélas, pas définitif. Il veut aussi délivrer un

message fort : si la communauté juive a besoin de l’institution consistoriale, elle a, en retour,

besoin que nous la soutenions, pour qu’ensemble, nous puissions affronter et construire

l’avenir.

Le monde que nous avons connu s’est effacé, emporté par la tourmente sanitaire. Reste un

futur qu’il nous faut rendre meilleur en retrouvant le sens de l’essentiel, en considérant

comme précieux, ce qui, il y a quelques mois encore, nous semblait évident, comme la

liberté de circuler, de nous déplacer, de nous retrouver. Notre vie religieuse,

communautaire, reprendra bientôt, si nous faisons preuve de discipline et de rigueur. Mais

aussi et surtout de solidarité et d’unité. « Une flamme s’est allumée durant le

confinement », nous dit Joël Mergui. A nous de la garder vivace, précieuse et de la faire

briller. Qu’Hachem nous offre enfin, après la tempête, le beau temps. Je vous le souhaite, je

nous le souhaite.

Am Israël Haï

Alain Sayada