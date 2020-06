Edito de Alain SAYADA « Du poids des âmes en politique… »

Du poids des âmes en politique…

Je débuterai cet édito par un merci franc et sincère à ceux qui, inquiets de mevoir céder la place, pour vous livrer mes réflexions de la semaine, et ce depuisdeux numéros, m’ont contacté personnellement pour savoir si tout allait bien.Cela veut sans doute dire que je suis réputé pour mes coups de sang, maisaussi que j’ai de bons amis sincères et leur inquiétude m’est allée droit aucœur. Tout va bien, chers lecteurs, et ma défection n’était que passagère etaucunement en lien avec ma santé.Puisqu’il est question de sincérité et de lien, cette semaine, je voudrais mettre enlumière la très belle initiative de notre ami Yossi Ayache, fondateur du groupeLanouah be Shalom : « Repose en paix ». Yossi, comme d’autres, s’est renducompte que les cimetières parisiens, en particulier les carrés juifs, étaient délaisséset que les tombes de nos chers disparus étaient en très mauvais état. On pensera, àce titre, à remercier notre chère Maire de Paris, Anne Hidalgo, de cet état de fait. Ilest vrai qu’il est des combats bien plus utiles qu’entretenir la dernière demeure denos défunts et offrir à leur âme le repos éternel. Mettre des PV à foison, par exemple,transformer le périphérique parisien en piste cyclable et les rues de Paris en fêteforaine pour rats et souris est bien plus important ! S’il nous prenait l’idée, aupassage, de nous demander où va l’argent des PV, et bien au moins aurons-nousune certitude : l’entretien des cimetières n’est pas la raison de cette inflation descontraventions !Une chose m’étonne, cependant : les cimetières étant d’importantes sources deverdure, au sein des zones urbaines, comment se fait-il que les Verts si biennommés, compagnons de route de notre maire de la Capitale ne s’émeuvent jamaisde leur piètre état d’entretien ? Peut-être parce que les morts ne votent pas ? Et quevalent leurs âmes et leur repos bien mérité, à côté de l’enthousiasmante idée des’alarmer de tout et de rien, concernant Israël, au détriment des causes qui sontcensées les concerner : les pesticides, les espaces verts, la pollution ou l’hygiènedes villes.Non, pour les Verts et ses compagnons de route en général, pour l’équipe à la têtede la Mairie de Paris, en particulier, les rats qui pullulent, la pollution qui ne baisseaucunement, malgré les mesures punitives prises contre la voiture, les crottes quijonchent les pavés, la saleté répugnante des rues et bien sûr, l’entretien descimetières ne sont pas des sujets à considérer. La cause palestinienne, en revanche,est une de leurs passions. Anne Hidalgo, même si elle a toujours fait preuve dedignité et de droiture, dans la lutte contre l’antisémitisme, a aussi fait la preuvequ’elle ne défend que ses intérêts et ceux de son équipe, en matière de gestionmunicipale. Certainement pas ceux des Parisiens. Place à l’alternance et à ladifférence ai-je donc envie de prôner, le changement est toujours salutaire et sourcede renouveau !Ce deuxième tour des Municipales est pour nous l’occasion de dire clairement quenous en avons assez, mais revenons, ici, à mon premier sujet : Yossi Ayache et sesbénévoles font un travail formidable, dans l’ombre, en toute discrétion. Parce qu’illeur tient à cœur et qu’ils veulent que nos âmes envolées puissent rejoindre Hachemsans se retourner. Leur action est d’autant plus méritante qu’elle honorera,désormais, tous ceux que ce maudit virus nous a arrachés. « Celui qui honore undéfunt ne peut attendre aucun retour », dit la Torah. Puisqu’ils ne peuvent l’attendreni même l’espérer, alors à nous de le leur offrir sans tarder. Merci Yossi, merci aux

bénévoles. Qu’Hachem vous bénisse et vous rende au centuple tout ce que vous

avez donné.

Am Israël Haï

Alain Sayada