Depuis hier soir des photos de Pierre-Jean Chalençon circulent sur les réseaux sociaux, sur lesquelles l’animateur de France 2 pose aux côtés de Dieudonné. Des photos qui auraient été prises ce week-end et qui font énormément réagir accusant Pierre-Jean Chalençon de soutenir l’ancien humoriste.

Joint en exclusivité par jeanmarcmorandini.com , Pierre-Jean Chalençon nous explique : « Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités. Il m’a demandé de faire une photo et j’ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c’était une faute mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné.

Devant l’ampleur prise par cette polémique, j’ai décidé en accord avec la production de « Affaire conclue » de me retirer des enregistrements dès aujourd’hui. J’aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique. J’ai fait une erreur, je l’ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser.

