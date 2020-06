Pierre-Jean Chalençon, Stéphane Blet, Dieudonné: Lehaïm

Désormais, ça marche comme ça: nos amis de BTA (Balance ton antisémite), que je vous ai présentés et dont nous avons régulièrement listé les … tristes victoires, continuent sur leur lancée.

BTA est désormais incontournable: ses membres, mus par un but unique, “traquer tout antisémitisme” ( mais encore, évidemment, tout racisme et autre homophobie ), sont en état de veille permanent.

Il leur en coûte: menaces et autres intimidations sont leur quotidien, mais ceux-là ne plient jamais ni ne plieront.

Je les suis régulièrement, bluffée par leur quête qui confine aujourd’hui à une certaine noblesse, tant il leur aura fallu d’obstination, de jours et nuits de veille et de travail.

Tout cela paie. Ces hommes, nécessaires, indispensables pour dénoncer le fléau antisémite à défaut de le comprendre et de l’anéantir, travaillent désormais main dans la main avec les plus grands, lesquels luttent dans l’ombre et vous conduisent tout ce petit monde au Tribunal, en attendant le jour où, toutes ressources épuisées, la geôle se refermera un temps sur les malfaisants.

Aujourd’hui, BTA a fourni au BNVCA, comme souventes fois, un dossier “clés en mains” au sujet du sieur Pierre jean Chalençon, intervenant de l’émission quotidienne “Affaire conclue” sur France 2, que l’on voit poser aux côtés de Dieudonné et de Stéphane Blet, ces deux antisémites avérés que l’on sait, poursuivis plusieurs fois en justice et condamnés par les tribunaux.



Lorsqu’on a … Stéphane Blet … et … “Jean-Marie” en “ami”

Il est bon que le téléspectateur sache Qui est Qui. La photographie des 3 amis qui circule sur les réseaux sociaux aurait été prise lors d’une fête organisée à l’occasion de l’anniversaire de Jean Marie Le Pen.

La sympathie que vouaient les téléspectateurs à Mr Chalençon, ce collectionneur d’objets principalement liés à Napoléon Bonaparte, se retrouve un tantinet altérée.

Le BNVCA, attendant que Mr Chalençon s’explique publiquement sur les faits, a saisi la direction de France 2 mais encore le C S A.

BTA? Ils demandent … ce que pensent Sophie Davant et Julien Cohen du cliché révélant des amitiés très discutables… “Virez-moi ce type!”, concluent-ils.

Voilà qui serait un peu de ménage utile en effet: Virez-nous ce type.