EL AL sous la menace d’une lourde sanction financière

La compagnie aérienne nationale israélienne EL AL Israel Airlines traverse une zone de fortes turbulences réglementaires. Selon plusieurs sources concordantes, EL AL pourrait être exposée à une sanction financière majeure, à la suite de manquements présumés aux règles de concurrence et de protection des consommateurs, dans un contexte de forte tension sur le marché aérien israélien depuis le 7 octobre.

Des pratiques tarifaires sous surveillance

Au cœur du dossier :

une envolée spectaculaire des prix des billets , notamment sur les liaisons entre Israël, l’Europe et l’Amérique du Nord,

une situation de quasi-monopole temporaire , de nombreuses compagnies étrangères ayant suspendu leurs vols vers Tel-Aviv pour des raisons de sécurité,

des soupçons d’abus de position dominante, en contradiction avec le droit israélien de la concurrence.

Les autorités compétentes estiment que la compagnie aurait profité de la situation exceptionnelle pour appliquer des tarifs jugés excessifs, affectant directement les Israéliens bloqués à l’étranger, les réservistes, ainsi que les familles souhaitant rejoindre ou quitter le pays.

Des autorités israéliennes sous pression

L’Autorité israélienne de la concurrence et le ministère des Transports font face à une pression politique et médiatique croissante. Plusieurs responsables réclament :

des sanctions financières dissuasives , pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de shekels,

un encadrement temporaire des prix , voire une obligation de transparence renforcée sur la formation tarifaire,

des engagements écrits d’EL AL pour éviter toute récidive.

Dans un pays où la continuité aérienne est stratégique, le débat dépasse le simple cadre commercial : il touche à la responsabilité nationale d’une compagnie historiquement présentée comme un pilier de la souveraineté israélienne.

La défense d’EL AL

De son côté, EL AL se défend fermement. La direction rappelle :

l’augmentation drastique des coûts opérationnels et de sécurité ,

la nécessité d’affréter des appareils supplémentaires et de maintenir des vols dans un environnement à haut risque,

l’absence, selon elle, de toute volonté spéculative.

La compagnie affirme coopérer pleinement avec les autorités et conteste toute qualification d’abus délibéré.

Un précédent lourd de conséquences

Si la sanction venait à être confirmée, elle constituerait un précédent historique pour une entreprise stratégique israélienne, envoyant un signal clair aux acteurs économiques : même en temps de crise, les règles de concurrence et de protection des citoyens ne sont pas suspendues.

Pour EL AL, l’enjeu est double : financier, bien sûr, mais aussi symbolique et réputationnel, à un moment où la compagnie incarne, plus que jamais, le lien vital entre Israël et le reste du monde.

—

Rédaction Israël Actualités