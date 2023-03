États-Unis : selon un sondage, les électeurs du parti Démocrate préfèrent sympathiser avec les palestiniens qu’avec les israéliens

Un sondage réalisé par l’institut américain Gallup a révélé que les électeurs du parti Démocrate sont plus susceptibles de sympathiser avec les palestiniens qu’avec les israéliens,

À la question : « Dans la situation au Moyen-Orient , vos sympathies sont-elles plus avec les israéliens ou plus avec les palestiniens ? » 49% des démocrates sympathisaient davantage avec les palestiniens et 38% sympathisaient davantage avec les israéliens. Selon le sondage, 13 % supplémentaires ne sympathisaient avec aucun des deux, ou n’ont aucune opinion. C’était la première fois depuis au moins 2001 que plus de démocrates préfèrent sympathiser avec les palestiniens qu’avec les israéliens.

Pour autant, la sympathie pour les israéliens parmi les républicains reste forte, 78 % sympathisant plus avec les israéliens et 11 % sympathisant davantage avec les palestiniens. Parmi les indépendants, 49% sympathisent avec les israéliens et 32% avec les palestiniens. Dans l’ensemble 54%, d’Américains sympathisent davantage avec les israéliens et 31% sympathisent davantage avec les palestiniens.

L’année dernière, les sympathies parmi les électeurs démocrates dans le conflit israélo-palestinien étaient pratiquement à égalité, 40 % sympathisant plutôt avec les israéliens et 38 % sympathisant davantage avec les palestiniens. Il y a dix ans, 55 % des démocrates sympathisaient davantage avec Israël et 19 % sympathisaient davantage avec les palestiniens. La marge positive d’Israël dans l’enquête a progressivement diminué depuis.

Eliran COHEN pour Israel Actualités