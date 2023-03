Lors de sa visite à Berlin, Benjamin Netanyahu affirme que « le mal » de l’Iran doit être arrêté rapidement

Pour sa visite d’état en Allemagne, Benjamin Netanyahu a tenu aujourd’hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz une cérémonie à un mémorial de l’Holocauste à Berlin. Le premier ministre israélien en a profité pour faire allusion au danger de l’Iran qui menace Israël.

« Les appels à détruire le peuple juif n’ont pas cessé. La principale leçon que nous avons apprise est que lorsque nous sommes confrontés à un tel mal, nous devons arrêter les plans diaboliques tôt pour éviter une catastrophe », a déclaré Benjamin Netanyahu à la plate-forme 17, un mémorial à la gare de Grunewald commémorant les milliers de juifs déportés vers les camps de la mort.

Benjamin Netanyahu et Olaf Scholz ont été rejoints lors de la cérémonie par le survivant de l’Holocauste Franz Michalski et des représentants de la communauté juive d’Allemagne, ainsi que des responsables israéliens, dont l’ambassadeur israélien en Allemagne Ron Prosor et le conseiller israélien à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi.

La cérémonie comprenait une minute de silence, le dépôt de gerbes et l’allumage de bougies commémoratives. Le rabbin de Berlin Yehudah Teichtal a récité le kaddish à la mémoire des six millions de juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Nous saluons l’amitié de nos amis, qui partagent notre souci, nos valeurs et notre volonté d’empêcher ces régimes en place et ces idéalismes fous de détruire le monde entier. L’alliance entre nous est forte, et cela se reflète dans le fait que nous sommes ici aujourd’hui », a ajouté Benjamin Netanyahu lors de la cérémonie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités