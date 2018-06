France : Le Groupe de télécoms du franco-israélien Patrick Drahi va se renflouer pour combler ces dettes.Serait-il dans la tourmente ????

L’an dernier, Altice, plombé par les déboires commerciaux et managériaux de sa filiale SFR, a lourdement dégringolé en Bourse, avec en toile de fond, des inquiétudes sur sa capacité à rembourser sa très lourde dette.

Alors qu’il s’était mis en retrait, Patrick Drahi, le fondateur et propriétaire du géant des télécoms et des médias, a d’emblée repris la barre de son paquebot. Avec deux nouvelles priorités : d’une part colmater les énormes fuites d’abonnés en France, et, d’autre part, désendetter le groupe.

Pour y arriver, son état-major a indiqué qu’il céderait en partie ses pylônes de téléphonie mobile, tout en prévenant que les recettes serviraient à alléger la dette. Ce mercredi, après plusieurs mois de négociations, Altice Europe a ainsi annoncé la vente partielle de ses pylônes en France et au Portugal.

Concrètement, dans l’Hexagone, le groupe va créer une nouvelle filiale, SFR TowerCo, pour exploiter plus de 10.000 tours télécoms qui appartenaient avant à SFR. Altice gardera la main sur cette société, qu’il contrôlera à 50,01%. Et c’est le fonds américain KKR qui reprendra le reste du capital. Au Portugal, Altice va faire de même en créant une filiale, Towers of Portugal. Mais ici, ce sont 75% de cette société qui seront repris par un consortium mené par la banque américaine Morgan Stanley et le fonds sud-américain Horizon Equity partners. Avec cette opération, Altice Europe compte se renflouer à hauteur de 2,5 milliards d’euros.

Source : https://www.latribune.fr