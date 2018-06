France – Nucléaire iranien : Nétanyahou à l’offensive en Europe

Alors qu’Israël révèle un nouveau document sur le programme nucléaire militaire passé de Téhéran, le premier ministre, en visite à Berlin, Paris et Londres, veut les convaincre d’abandonner l’accord nucléaire de 2015.

Trois capitales en trois jours, et un seul thème en vue : l’Iran. Benyamin Nétanyahou est attendu, lundi 4 juin, à Berlin par la chancelière Angela Merkel, puis, le lendemain, à Paris par le président Emmanuel Macron, avant une visite express à Londres, pour s’entretenir avec la première ministre Theresa May. « Je vais répéter une vérité immuable : Israël ne permettra pas à l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire, a-t-il averti, dimanche, en conseil des ministres. Le second point est le blocage des plans iraniens d’expansion et d’agression au travers du Moyen-Orient, surtout en Syrie. Je vais aussi insister sur un principe élémentaire : Israël conserve et continuera de conserver une liberté d’action contre l’établissement d’une présence militaire iranienne n’importe où en Syrie. »