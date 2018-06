Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré qu’Israël a encore « des comptes à régler » avec le Hamas et le Jihad islamique, après que les groupes terroristes basés à Gaza ont tiré la semaine dernière plus de 100 roquettes et mortiers sur le territoire israélien.

« Je veux juste souligner que nous agirons conformément à l’intérêt d’Israël, à un moment qui nous convient », a déclaré M. Lieberman lors d’une réunion de son parti Israel Beytenou. « Nous réglerons nos comptes avec le Hamas, le Djihad islamique et les autres terroristes opérant contre nous depuis le territoire de la bande de Gaza », a-t-il ajouté. Evoquant les affrontements en cours à la frontière, M. Lieberman affirme qu’Israël ne tolérera pas le vol de cerfs-volants enflammés vers Israël, les émeutes le long de la barrière de sécurité ou les tentatives d’infiltration à la frontière.