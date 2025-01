France : plus de 1500 actes antisémites ont été commis en France en 2024 selon le Crif, qui alerte sur un niveau « historique »

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a publié aujourd’hui son rapport sur les chiffres de l’antisémitisme en France en 2024.

Selon le rapport, en 2024, 1 570 actes antisémites ont été recensés, contre 1 676 en 2023. « Pour la deuxième année consécutive, nous faisons face à un nombre historique d’actes antisémites« , affirme le Crif dans son rapport.

L’association juive rappel trois actes antisémites violents qui ont eu lieu en 2024 : l’attentat contre une synagogue de La-Grande-Motte, l’incendie de la synagogue de Rouen ou le viol antisémite d’une enfant de 12 ans à Courbevoie.

Le rapport précise également que 65,2 % des actes antisémites concernent des atteintes aux personnes, dont plus de 10% de violences physiques.

Par ailleurs, le Crif révèle que la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a été un « catalyseur » des actes antisémites en 2024 : en moyenne, plus de 30 % des actes antisémites évoquent la Palestine (43 actes sur 130 actes en moyenne par mois). L’association précise que 518 actes antisémites font explicitement référence à la question de la Palestine.

En ce sens, le Crif indique qu’une nette hausse des actes antisémites a été constatée entre le 27 mai et le 10 juin : 72 actes ont été recensés durant la semaine du 27 mai et 76 actes pendant celle du 3 juin. Selon l’association, Il s’agit d’une augmentation « de plus de 140 % par rapport à la moyenne hebdomadaire des actes antisémites« .

Durant cette période, deux actualités se sont croisées : la campagne électorale pour les élections européennes et les accusations diffamantes de génocide menée sur les réseaux sociaux contre Israël, suite à un incident survenue lors d’une opération de Tsahal à Rafah, dans le sud de Gaza.

Durant cette période, les membres de la FI (France Insoumise), particulièrement Sebastien Delogu et la franco-syrienne Rima Hassan, ont incité à la haine d’Israël qui, de facto, s’est répercuté sur les juifs français.

« Le martèlement de l’accusation mensongère de génocide, ainsi que son corollaire consistant à accuser les soutiens d’Israël d’être ‘pro-génocide’, ont contribué à diaboliser l’image des juifs en France et à justifier un comportement hostile ou insultant à leur égard« , déclare le Crif dans son communiqué.

En outre, le Crif alerte aussi sur la montée des actes antisémites dans le milieu scolaire français en 2024 : 192 actes antisémites ont été commis dans le milieu scolaire et ont fait l’objet d’une plainte, soit 12,2 % de l’ensemble des actes antisémites recensés cette année.

Le Crif précise que ces chiffres sont bien inférieurs à ceux publiés par le ministère de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur, étant donné que la majorité des actes signalés par les établissements scolaires à leurs ministères respectifs ne font pas l’objet de plainte, ce qui les rend invisibles aux yeux du ministère de l’Intérieur.

Eliran COHEN pour Israel Actualités