Israël en guerre : l’administration de Donald Trump travaille déjà sur la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du site américain Politico, la nouvelle équipe de politique étrangère du président américain Donald Trump, a déjà commencé à travailler sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, qui devrait conduire à la libération du reste des otages et à un cessez-le-feu permanent dans l’enclave palestinienne.

Politico précise que les collaborateurs de Donald Trump prévoient de mettre l’accent sur les efforts visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite. Les personnes chargées de cette tâche seront le nouveau secrétaire d’État américain, Marco Rubio, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Mike Walz, qui a déclaré la semaine dernière que ce projet de normalisation est l’une priorité pour la nouvelle administration américaine.

Néanmoins, toujours selon les informations de Politico, des proches de Donald Trump ont admis que des difficultés pourraient survenir sur le chemin de la seconde phase et ont blâmé l’administration précédente de Joe Biden.

« Ce que Biden nous a laissé, c’est la fin du début, pas le début de la fin« , a déclaré un responsable américain impliqué dans les négociations à Politico.

Les négociations concernant la deuxième phase du cessez-le-feu ne commenceront pas avant le 16e jour de la première phase, et pour y parvenir, le Hamas exige la fin de la guerre et un retrait complet de l’armée israélienne de Gaza – tandis qu’Israël exigera la fin du règne du Hamas et l’exil de ses dirigeants, et insiste sur le fait que Tsahal reprendra les combats à Gaza si les négociations échouent.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, trois otages israéliennes ont été libérés hier durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans et Emily Damari, âgée de 28 ans.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités