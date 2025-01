Israël en guerre : l’État d’Israël dément avoir trouvé un accord concernant la gestion du terminal de Rafah par l’Autorité palestinienne

Le bureau du premier ministre israélien a démenti aujourd’hui les informations relayées par le média saoudien Asharq Al-Awsat, faisant état d’un accord convenu entre Israël et l’Égypte qui autoriserait la gestion du terminal de Rafah par l’Autorité palestinienne.

« Les informations relayées sont incorrectes et relèvent des tentatives de l’Autorité palestinienne de créer la fausse impression qu’elle contrôle le passage. Selon l’accord de cessez-le-feu en vigueur, les forces de Tsahal encerclent le passage et personne ne le traverse sans contrôle, supervision et approbation préalables de Tsahal et du Shin Beth« , a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahu dans le communiqué.

Plus tôt ce matin, Asharq Al-Awsat, a affirmé que lors d’une réunion entre le directeur du Mossad, David Barnea, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef des services de renseignements égyptiens, Hassan Rashad, Israël et l’Égypte auraient convenu que le côté gazaoui du terminal de Rafah sera géré par l’Autorité palestinienne, sous la supervision des Nations Unies.

Le terminal de Rafah, le seul point de passage qui existe entre l’Égypte et la bande de Gaza, est pour le moment géré par les forces de Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités