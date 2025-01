Opération Mur de fer : les forces de Tsahal éliminent une dizaine de terroristes à Jénine

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, qu’au cours de l’opération Mur de fer à Jénine, en Judée-Samarie, les soldats israéliens ont attaqué, au cours de la dernière journée, des infrastructures terroristes depuis les airs, éliminé des dizaines terroristes et ont détruit des explosifs placés sur des routes.

Hier, Tsahal, le Shin Beth et la police aux frontières ont annoncé dans un communiqué le lancement de l’opération militaire « Mur de fer » à Jénine, qui vise à « maintenir la liberté d’action de Tsahal en Judée-Samarie, détruire et neutraliser les infrastructures terroristes et les ‘bombes à retardement’ « .

L’opération militaire se poursuivra pendant plusieurs jours et impliquera de nombreuses forces des unités spéciales, du Shin Bet et de la police des frontières. L’opération a commencé par une frappe aérienne de drones contre des infrastructures terroristes dans la région.

Cette nouvelle opération militaire de Tsahal en Judée-Samarie, intervient après que l’Autorité palestinienne ait lancé, en décembre 2024, à Jénine l’opération « Défense de la patrie », suite à la saisie, le 5 décembre par le Hamas et le Jihad islamique palestinien d’un véhicule de l’AP, et dans un contexte de craintes que des terroristes de la ville palestinienne puissent tenter un coup d’État inspiré par la chute rapide du régime de Bachar al-Assad en Syrie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités