Israël en guerre : Herzi Halevi, le chef d’état-major de Tsahal démissionnera en mars, invoquant sa responsabilité dans l’échec militaire du 7 octobre

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a envoyé aujourd’hui une lettre au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et au ministre israélien de la Défense, Israël Katz, annonçant qu’il démissionnerait le 6 mars prochain après deux ans et deux mois de mandat, environ 10 mois plus tôt que le mandat standard de trois ans.

Herzi Halevi a déclaré qu’il démissionnait conformément à sa promesse faite depuis octobre 2023 selon laquelle il assumerait la responsabilité de l’échec du 7 octobre 2023.

Malgré cet échec, Herzi Halevi a également souligné dans la lettre ses récents succès et ceux de l’armée israélienne, notamment contre le Hezbollah au Liban, contre le régime de Bachar al-Assad en Syrie, contre l’Iran et contre le Hamas qui a été forcé à accepter un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Le chef d’état-major de Tsahal a ajouté que l’armée israélienne, pendant son mandat, a réussi à contenir le terrorisme en Judée-Samarie à des niveaux suffisamment bas, ce qui a permis à l’armée de concentrer la plupart de ses efforts sur les deux fronts majeurs contre le Hamas et le Hezbollah.

En outre, Herzi Halevi a indiqué qu’il passerait les six prochaines semaines à s’assurer de publier le rapport de Tsahal sur les échecs du 7 octobre ainsi qu’à gérer le cessez-le-feu actuel et la transition potentielle vers un cessez-le-feu permanent.

Le bureau du premier ministre israélien a affirmé dans un post sur son compte X (anciennement Twitter) que Benjamin Netanyahu s’est entretenu avec Herzi Halevi après l’annonce, exprimant sa gratitude pour les années de service dévoué du chef d’état-major de Tsahal.

Benjamin Netanyahu a également remercié Herzi Halevi pour son leadership dans « le commandement de l’armée israélienne dans la guerre sur sept fronts, ce qui a conduit à des réalisations majeures pour l’État d’Israël ».

Avec sa démission, Herzi Halevi deviendrait le troisième chef d’état-major permanent de Tsahal à avoir eu un court poste à la tête de l’armée israélienne, après Dan Halutz, qui a démissionné de son poste après environ 20 mois à la suite de la guerre israélo-libanaise de 2006.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités