Gauchistes est ultra gauchiste toujours prêt à collaborer – Par Gil Taieb

Depuis les attentats terroristes islamiques perpétrés en France, l’état d’urgence a été promulgué Celui-ci visant à protéger, ou du moins à tenter de diminuer les risques d’attentat.

Nous en sommes ainsi à la cinquième prorogation prononcée par l’état.

Mise à part quelques contestataires permanents, gauchistes est ultra gauchiste toujours prêt à collaborer plutôt que de se défendre, la population française comprend la nécessité vitale de telles précautions.

Ainsi, nous avons pris l’habitude, comme il se fait dans de nombreux pays, de voir des militaires et policiers en armes patrouiller. Nous avons tous admis que les consignes de sécurité doivent être appliquées. Les contrôles et fouilles à l’entrée des grands magasins, des portiques détecteurs de métaux dans les aéroports et à l’entrée des grands rassemblements.

La menace islamique contre nos démocraties nous oblige donc à accepter ces désagréments.

En Israël, depuis bien longtemps la sécurité fait partie du quotidien. La société israélienne est habituée à cela et chaque citoyen participe à cet effort indispensable.

L’expérience Israélienne aurait dû servir aux autres nations mais nombres d’entres elles ont mis du temps à admettre que le terrorisme qui frappait en Israël était le terrain d’entraînement pour le terrorisme international.

Jusqu’à ce jour, certains, enfermés dans leur idéologie, refusent encore de l’accepter.

L’actualité récente, avec l’attentat qui a coûté la vie à deux policiers Israéliens d’origine Druze, sur le mont du temple, nous interpelle.

Des armes ont été transporté, par des arabes Israeliens, sur ce lieu saint. Le sang a coulé !

Plutôt que de voir la population arabe s’indigner de cette profanation et l’entendre réclamer avec force plus de contrôle aux abords du mont du temple, elle montre une fois de plus sa solidarité avec les terroristes.

Comment admettre ce refus des portiques de sécurité ?

Comment admettre ce rejet des consignes de sécurité qui leur assureraient la tranquillité lors de la prière ?

Comment admettre des condamnations de la Turquie et le soutien de parlementaires Jordanien aux assassins ?

Israël ne doit pas céder à ce chantage. La réponse doit être fermé à cet appel à la rebellion.

Les lieux de culte doivent être protégés afin de permettre à chacun de pratiquer sa foi en toute sécurité.

Ceux qui refusent de se soumettre au contrôle que nous subissons tous face à cette réelle menace terroriste doivent assumer leur choix : Prier en paix ou Partir !

Israël et toutes les démocraties menacées pas le terrorisme , doivent être ferme il en va du vivre ensemble et de la Vie de chacun.

À quelques jours des vacances je vous souhaite à tous du bon temps

En espérant vous croiser sur une des belles plages d’israel

Ou dans les rues de la capitale Éternelle du peuple Juif : JERUSALEM

Et lorsque vous croiserez Un militaire , Un policier ou Un garde frontière, faites lui sentir que vous l’aimez

Gil TAIEB