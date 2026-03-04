Guerre en Iran : les États-Unis lancent pour la première fois un missile de frappe de précision en situation de combat lors de l’opération israélo-américaine en Iran

Dans un post publié sur son compte X, le commandement central américain (CENTCOM) a déclaré aujourd’hui que l’armée américaine a utilisé pour la première fois un missile de frappe de précision à longue portée (PrSM) dans une situation de combat lors de l’opération israélo-américaine en Iran qui a débuté samedi.

Le CENTCOM a également précisé que le déploiement de ce missile a permis aux forces armées de disposer d’une capacité de frappe en profondeur sans égale.

« Je ne pourrais être plus fier de nos hommes et femmes en uniforme qui tirent parti de l’innovation pour créer des dilemmes chez l’ennemi », a déclaré l’amiral Brad Cooper, chef du CENTCOM dans le post publié sur X.

En outre, dans un autre post, le CENTCOM a informé que les forces américaines ont frappé et aussi coulé plus de 20 navires de guerre iraniens depuis le début de l’opération israélo-américaine.

L’opération israélo-américaine lancée samedi a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes sur l’Iran pourraient également mobiliser d’autres acteurs internationaux : dimanche soir, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont annoncé qu’ils pourraient participer à des « opérations défensives » pour détruire « les bases balistiques » de la République islamique.

Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force.

Par ailleurs, la guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah ait attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite depuis le début de la semaine. Tsahal envisage également de lancer une opération terrestre pour mettre fin à la menace du Hezbollah.

Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer des cibles de la République islamique en Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités