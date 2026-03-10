Guerre en Iran : les forces israéliennes ont détruit les infrastructures de sécurité intérieure et des forces Basij dans la région d’Ilam

L’armée israélienne a confirmé aujourd’hui que la majorité des infrastructures des forces de sécurité intérieure et des forces Basij du Corps des gardiens de la révolution islamique dans la province d’Ilam ont été détruites.

Tsahal a également confirmé la destruction du quartier général principal des forces de sécurité intérieure du régime, du quartier général du service central de renseignement du régime, de plusieurs quartiers généraux d’unités Bassidj, et plus encore.

En outre, l’armée israélienne a aussi indiqué avoir identifié plusieurs agents du programme de missiles balistiques iranien opérant dans l’ouest du pays, qui s’apprêtaient à lancer hier des missiles vers Israël. Après leur identification, un avion de chasse de l’armée de l’air israélienne a frappé le lanceur et tué les agents avant qu’un tir ne puisse avoir lieu.

L’opération israélo-américaine lancée il y a une semaine a pour objectif le renversement du régime de la République islamique d’Iran. L’opération a déjà permis l’élimination du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables du régime.

Cette opération a malheureusement causé de nombreuses pertes civiles en Israël mais aussi dans les bases américaines au Moyen-Orient.

Les frappes de l’Iran contre l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont aussi entrainé une escalade du conflit au Moyen-Orient, certains pays touchés menaçant de réagir par la force.

Par ailleurs, la guerre en Iran a également mobilisé l’armée israélienne au Liban après que le Hezbollah a attaqué le nord d’Israël. Les forces aériennes bombardent régulièrement des cibles du groupe terroriste chiite depuis le début de la semaine dernière. Tsahal envisage également de lancer une opération terrestre pour mettre fin à la menace du Hezbollah.

Depuis le début de l’opération, l’armée israélienne continue d’attaquer des cibles de la République islamique en Iran.

